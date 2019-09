Ganz einfach: Indem du dich in deiner eigenen Küche bedienst. Richtig gelesen: In deinen Schubladen und im Kühlschrank befinden sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gerade einige Lebensmittel, die du super zur Haarpflege verwenden kannst. Und mit denen sparst du nicht nur Geld (ja, die Lebensmittel musstest du auch kaufen, aber so teuer wie eine fancy Kur vom Friseur waren sie bestimmt nicht, oder?), sondern produzierst auch weniger Müll. Und du weißt auch noch ganz genau, was du dir gerade auf den Kopf schmierst (ich sag nur Sulfate, Palmöl und so weiter).