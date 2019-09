Sleek & Cool: So funktioniert der optimale Wet-Look

Manche haben das Talent für ausgefallene Frisuren, bei denen jede Strähne perfekt sitzt und es dennoch so aussieht, als hätte man die Haare einfach mal eben hochgebunden oder geflochten – ich habe es nicht.

Das Einzige, was ich mit einem Glätteisen hinbekomme, ist eben zu glätten, doch sowas wie Beach-Waves, die wie gerade aus dem Bett gestiegen aussehen, bekomme ich nicht hin. Glätten, Dutt und Ponytail – thats it. Besonders bei kurzen Haaren kann sich der Einfallsreichtum verringern. Aber zum Glück gibt es den Wet-Look.