Nie wieder abstehende Haare: 5 einfache Schritte gegen Frizz

Jetzt wo du weißt, dass du nicht einfach so drauflos föhnen sollst, weil sonst zu viel Volumen und Frizz am Ansatz entsteht, fragst du dich vielleicht, wie du stattdessen vorgehen solltest. Laut Joey sollte die Düse deines Föhns immer nach unten zeigen – also in Richtung Haarspitze und nicht in Richtung Ansatz. „Durch den konzentrierten Luftstrom bleibt die Haaroberfläche glatt. Außerdem schädigst du das Haar dadurch auch nicht so sehr, weil die Hitze nicht so stark durch die oberste Schicht durchdringt.“ Joey ist übrigens ein großer Fan der Parlux Föhne , weil sie leicht, aber kraftvoll sind.