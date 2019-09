Die coolsten & beliebtesten Kurzhaarfrisuren für natürliche Locken

Komplett aus dem Schneider bist du auch im Sommer allerdings nicht. So sorgt warme, feuchte Luft schnell für mehr Frizz, was nicht jede*r mag . Und auch Shrinkage ( Natural Hair kann bis zu 90 Prozent schrumpfen! ) ist nicht ganz ohne – wobei die Meinungen hier auseinander geben: Manche stört es (mich), andere finden den so entstehenden Look sogar ganz cool.