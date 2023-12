Ist K18 so gut für die Haare, wie alle behaupten? Hier ist meine Meinung

Weil meine Haare so brüchig sind, war ich ein bisschen skeptisch, was den „Verzichte auf Conditioner “-Schritt angeht. Also griff ich zu dem Shampoo , das meinen Haaren am meisten Feuchtigkeit spendet: Amika The Kure Bond Repair Shampoo (28,00 € via Niche Beauty). Danach spülte ich meine Haare ganz normal aus und trocknete sie mit einem Mikrofaserhandtuch (das meiner Meinung nach sanfter zu empfindlichen Haaren ist), bevor ich mit meinen Händen anderthalb Pumpstöße der K18-Maske von oben bis unten in meine Haare einarbeitete. Nach knapp über vier Minuten ergänzte ich dann noch ein Haarprodukt, das ich derzeit liebe, das ARKIVE The Good Habit Hybrid Oil (16,95 € via ARKIVE), und trocknete meine Haare mit dem Föhn bei mittlerer Hitze.