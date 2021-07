Feines Haar? 5 Experten-Tipps für mehr Volumen

Last but not least: Extensions – ja oder nein? Es gibt viele gute Gründe für Extensions (sofortiges Extra-Volumen und/oder Extra-Länge, viel Schwung, leichtes Styling) und viele Gründe dagegen (die Kosten, die Pflege, der Schaden am echten Haar). Ich kann dir also nicht eindeutig sagen, ob Extensions die richtige Wahl für dich sein könnten. Eines möchte ich dir aber raten: Wenn du dich dafür entscheidest, ist das vermutlich keine einmalige Sache; stell dich also darauf ein, dass das eine langfristige Verpflichtung sein dürfte, die Pflege und Geld erfordert. „Bei einer perfekten Ausführung und unter den richtigen Umständen sind ein paar Extensions toll . Nur ein paar – du willst ja, dass sich deine Haare immer noch wie deine eigenen anfühlen“, empfehlen Latham und Nother. „Achte darauf, dass die Bondings möglichst klein sind“, ergänzen sie. „Bitte am besten darum, dass die Bondings halbiert werden. Breite Extensions lassen dein Haar deutlich voller aussehen, machen aber süchtig und können deine Haare langfristig stark strapazieren.“