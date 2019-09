Es ist zum Haare sträuben. Man genießt eine ausgedehnte Haarpflege mit Shampoo und Spülung, während des Stylings nimmt man einen Hitzeschutz und nach dem Styling vielleicht noch eine kleine Portion Pflegeöl in die Spitzen - fertig. Nun sollte das Haar doch eigentlich voluminös sein, federleicht fallen und mehr glänzen denn je! Ist aber nicht so. Warum? Das liegt meistens an den Silikonen. Molekülketten, die sich eng verkettet um die Haare legen, im Optimal-Fall das Haar anheben, geschmeidig machen und für einen strahlenden Glanz sorgen. Das hört sich erstmal ziemlich gut an. Aber leider beschweren sie das Haar und verhindern das Eindringen der Pflegestoffe in die Haarfaser. Es entsteht ein Schutzfilm, der sich auch nicht mehr so leicht entfernen lässt. Das Haar trocknet von innen aus und wird brüchig.

Aber ausschließlich Shampoo ohne Silikone benutzen muss man auch nicht. Vor allem dann nicht, wenn eine glänzende Haarmähne gewünscht ist. Deshalb hier einmal das Wichtigste über Silikone im Überblick: