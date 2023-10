Mein Bob macht mich selbstbewusst – also spart euch die Kommentare

Trotz der Empörung wurde der Bob schnell zum Trend, und berühmte Schauspielerinnen wie Josephine Baker und Louise Brooks ließen sich die Haare kurz schneiden. Dieser Umbruch traditioneller Gender-Normen kam aber nicht überall gut an – vor allem bei den Männern. In ihrem Buch Entanglement: The Secret Lives of Hair schreibt Prof. Emma Tarlo, der Bob habe im Amerika der 1920er für „Chaos zu Hause“ gesorgt, vor allem für Väter, die „entsetzt vom Verlust“ der Haare ihrer Töchter waren. Auch in Großbritannien und Frankreich sah es ähnlich aus, schreibt Tarlo: „Es wurden alle Register gezogen, um junge Frauen vor den Gefahren und der Sünde dessen zu warnen, sich die langen Haare abschneiden zu lassen. So gab es zum Beispiel die abschreckende Geschichte von Isabel Marginson, einer 22-jährigen Weberin aus Preston, die sich selbst im örtlichen Kanal ertränkte, weil sie den Anblick ihres neuen Bobs nicht ertragen konnte.“ Solche Reaktionen auf den Bob-Trend wirken aus heutiger Perspektive völlig absurd. Klar war aber, dass die Abkehr von konventionellen Schönheitsidealen viele Leute verängstigte: „Das Abschneiden der Haare von Frauen ließ die Grenzen, die Männer von Frauen trennten, verschwimmen – und umgekehrt“, schreibt Tarlo weiter.