Aber Frauen stehen vor einer doppelten Herausforderung. Lange Haare erhöhen deine Chancen bei Männern, aber beruflich bringen sie dich nicht weit. Mary Bock, Professorin an der University of Texas, untersuchte die Präsentation von Rundfunkjournalistinnen in den USA. Sie fand heraus, dass „glattes, kurzes bis mittellanges Haar fast schon obligatorisch ist für Journalistinnen.“ So kam sie zu dem Schluss: „Die Botschaft lautet klipp und klar: So sehen Profis aus.“ Lange Haare sind nicht seriös genug. The Guardian nannte beispielsweise den neuen Bob von Ivanka Trump einen „politischen Bob“ (oder „Pob“) und The Express einen „Power-Bob“. Es schien, dass die Tochter des US-Präsidenten durch das Schneiden ihrer langen, blonden Mähne ein neues Image für sich selbst schuf und eine politische Aussage machte.