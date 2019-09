Was das klassische Verständnis von Geschlecht und Sexualität angeht, ist seit den Fünfzigerjahren zum Glück auch außerhalb der Barkultur gesellschaftlich einiges passiert. Das hat auch dazu geführt, dass der Begriff Femme inhaltlich erweitert wurde. So ist er nicht mehr nur für lesbische und bisexuelle Frauen reserviert, sondern wird als Beschreibung von einer Reihe von Menschen innerhalb der LGBTQ+ Community, wie Transfrauen oder homosexuellen Männern, genutzt. In gewisser Weise kann das als Fortschritt gewertet werden, als ein Zeichen dafür, dass die Weiblichkeit in der Community ihren Stellenwert verbessert. Tatsächlich ist es aber so, dass das Konzept von Weiblichkeit vielerorts weiterhin als nicht ausreichend queer angesehen wird. Wer sich nicht explizit von heteronormativen, patriarchalen Standards abgrenzt, ist nicht queer genug. Einige meiner Freundinnen wurden offen dafür angegangen, dass sie sich nicht die Haare kurz schneiden wollten, mir selbst wurde gesagt, dass ich mit langen Fingernägeln keine „richtige Lesbe“ sei. Diese hetero-patriarchale Altlast existiert also weiterhin, auch in der LGTBQ+ Community. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man in Grindr-Profilen Sachen wie „no fats, no femmes“ liest, lesbische Frauen in Gay Bars als ‚Fag Hags’, also als Frauen, die sich am liebsten mit schwulen Männern umgeben, bezeichnet werden, oder Transfrauen bezichtigt werden, sie würden Weiblichkeit nachäffen.