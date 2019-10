Pourquoi les hommes détestent-ils tant mes cheveux courts ?

Pour les femmes de couleur, et en particulier les femmes noires, les pressions s'accumulent. Pour obtenir des cheveux longs et lisses comme une princesse, il peut être nécessaire de recourir à des tissages coûteux et à de longs processus de défrisage chimique. La Britannique et nigériane Dolly Ogunrinde lissait ses cheveux depuis son enfance. À 17 ans, ils étaient abimés et se sont mis à tomber. Elle a alors décidé de les raser et de les laisser pousser naturellement, mais elle n'était pas préparée à la violence qu'elle allait subir par la suite. Lors d'une fête, un garçon lui a dit qu'elle avait l'air dégoûtante et qu’elle ressemblait à un garçon » et elle a aussi été ridiculisée quand elle a décidé de couvrir son crâne rasé avec une perruque. Comme Dolly me l'a expliqué : « Ce que nous acceptons comme norme de la façon dont les femmes devraient se présenter est en fait assez difficile à réaliser naturellement pour certaines femmes noires. »