La dernière astuce make-up en date : anti-mascara make-up. Avec son hashtag qui compte 3,2 millions de vues, la tendance anti-mascara n'est pas vraiment anti-mascara, mais simplement anti-mascara… sur les cils. Les passionné·es de beauté se détournent de l'esthétique "clean girl" et optent pour des looks plus dystopiques et futuristes.