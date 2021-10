Halloween : lisez ceci avant de vous maquiller en tête de mort mexicaine

Il suffit de chercher "sugar skull makeup" sur YouTube pour obtenir des milliers de tutoriels sur ce look, et les millions de vues confirment l'intérêt pour cet art de la tête de mort. Le tutoriel de Michelle Phan a recueilli plus de 5 millions de vues, tandis que celui de Kat Sketch en compte plus de 3 millions. Et sa popularité n'a fait que croître après le film d'animation Coco, primé en 2017, dans lequel un jeune personnage est transporté au Pays des Morts. "Le phénomène a commencé à devenir populaire il y a une quinzaine d'années, mais il a été propulsé à la vitesse grand V par l'immense popularité de Coco, en particulier, qui a battu des records au cinéma dans le monde entier", explique Andrew Chesnut, professeur d'études religieuses à la Virginia Commonwealth University et auteur de Devoted to Death : Santa Muerte, The Skeleton Saint. Il affirme même que le film de Disney a inspiré certains de ses proches mexicains à commencer à créer des autels.