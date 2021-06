Si vous êtes à la recherche d'un fond de teint résistant aux masques et qui ne bouge pas, essayez Il Makiage Woke Up Like This Flawless Base Foundation . Il est mat mais donne un aspect naturel grâce à ses pigments qui diffusent la lumière. Il est également disponible dans un grand choix de teintes. Il existe une poignée d'alternatives tout aussi performantes en grandes surfaces. Essayez le fond de teint liquide Fit Me Matte & Poreless de Maybelline , qui offre une couverture moyenne. Il donne à la peau un aspect lumineux (et non gras) tout au long de la journée. Si vous préférez une couverture plus légère, le fond de teint sérum de The Ordinary est une excellente option. Il est impeccable à la pose et, tout au long de la journée, les minuscules pigments de couleur se fixent sur la peau sans couler.