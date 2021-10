L’astuce de pro pour un maquillage glowy qui tient (même sur peaux grasses)

En termes d'application, les textures crème peuvent être plus difficile à maîtriser, mais le jeu en vaut la chandelle, selon Keeley. Si ces produits sont parfois plus difficiles à estomper, c'est généralement dû au fait qu’ils doivent être légèrement "travaillés". Par exemple, passer votre doigt sur le dessus d'un produit comme un stick de contour ou un blush en crème a tendance à rendre la texture plus douce et plus crémeuse", explique-t-elle. Je trouve que si je saute cette étape, les produits sont beaucoup plus difficiles à appliquer et ont tendance à faire glisser ma base, alors prenez bien le temps de chauffer le produit. Les huiles contenues dans le produit doivent s'adapter à la température de la peau, plutôt que de s'appliquer de manière froide et dure.