On fait le point sur les tendances beauté Frenchy de l’été avec Violette

Si les gloss brillants règnent en maîtres, ils sont peut-être un peu trop collants pour l'été (et ne se prêtent certainement pas aux masques). Violette préfère des lèvres de velours à la texture très douce, comme l'intérieur d'un pétale. Son produit Petal Bouche Matte (24,50 €) , est un rouge à lèvres liquide au fini lisse et mat. En le superposant, la couleur devient plus intense. Oubliez le crayon à lèvres et appliquez le rouge à lèvres liquide directement pour un effet plus flou et une touche de modernité. R29 adore également le Rouge Dior Forever Liquid (41 €) , et le rouge à lèvres liquide Powderkiss de MAC (25 €) . Tous deux sont faciles à appliquer et donnent aux lèvres un effet flou.