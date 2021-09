Un jour, au temps où Tumblr était la plateforme de réseau social de prédilection et que My Chemical Romance transformait la crise d'adolescence en une culture à part entière, je me suis maquillée l'oeil comme un raton laveur, j'ai enfilé un T-shirt Dead Inside et je me suis rendu à mon tout premier concert. A Rocket To The Moon assurait la première partie de Mayday Parade et, tout à coup, j'ai eu l'impression d'être entourée des mien·nes : les emos et les ados de la scene, les bébés goths et les marginales·aux ; les enfants qui n'allaient vraiment pas bien et qui ne cherchaient pas à prétendre le contraire.