Trop foncée pour être emo ? Comment la beauté alternative privilégie la blancheur

Si les progrès sont lents, la sensibilisation et l'activisme inspirés par le mouvement Black Lives Matter ces dernières années ont marqué un tournant, notamment dans les cultures alternatives. Les réseaux sociaux sont un terrain idéal pour amorcer la remise en question de ce que nous percevons comme la norme alternative. Marley est une YouTubeuse et la créatrice de Glam Goth Beauty , et une pionnière pour de nombreuses jeunes femmes noires et adeptes de la beauté alternative non-binaires. Sur Instagram, sa marque de beauté est suivie par 50,5 millions de followers et défend les personnes alternatives de couleur. Parler à Marley m'a confirmé que si la culture alternative est censée reposer sur l'inclusion, le manque de représentation est préjudiciable et décourageant. "Dans chaque industrie, tout est à prédominance blanche et il y a ce sentiment indescriptible, comme si je n'étais jamais vraiment, totalement à ma place", m'a-t-elle dit. Marley convient que les marques de beauté doivent prendre des initiatives et favoriser la diversité et l'inclusion dans ce domaine. "Je veux que les gens me regardent, ainsi que toutes les personnes alternatives racisées, et voient qu'il est possible d'être Noir et tatoué dans le secteur de la beauté".