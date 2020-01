Cheveux afro & discrimination au travail : 3 femmes racontent

Comment vous êtes-vous sentie à la suite de ça ?

Quand je n'avais pas de travail, j'étais heureuse de pouvoir faire ce que je voulais avec mes cheveux. Maintenant, il y a toujours cette inquiétude que mes cheveux risquent d'influencer la façon dont les gens me traitent au boulot. Quand j'étais plus jeune, une prétendue "responsable de l'apprentissage" m'a convoquée dans son bureau pour me demander si je pensais que mes tresses étaient "appropriées" pour l'école, puis m'a demandé de les enlever sous prétexte qu'elle pense "que cela pourrait détourner mon attention de l'apprentissage". Malheureusement, on est confrontée à ce genre de discrimination à un très jeune âge.

Je suis choquée, mais pas surprise non plus que ça arrive. Après tout, les femmes noires sont constamment scrutées, y compris pour les coiffures qu'elles portent, et ce par les mêmes personnes qui s'approprieront notre look plus tard. Ça reste pénible quand on vieillit, mais pour les plus jeunes, je peux imaginer que ça puisse causer beaucoup de confusion et de contrariété. On dit aux femmes noires d'aimer leurs boucles et de laisser tomber les perruques et les tissages - mais regardez ce à quoi nous sommes confrontées !