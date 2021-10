Après des années à vivre en bord de mer, des dommages causés par le soleil et plus de deux ans loin des mains des professionnels, mes cheveux ont bien besoin de petits soins (je remercie TikTok de m'avoir appris à me couper les cheveux moi-même pendant le confinement). En approfondissant mes recherches sur Olaplex, j'ai découvert que ce produit est non seulement efficace sur les cheveux décolorés et colorés, mais qu'il permet également de réparer les dommages causés par les agressions environnementales et le coiffage. Mieux encore, il promet de faire le plus grand bien aux cheveux les plus secs et les plus frisés - comme les miens. C'est une bouée de sauvetage alors que les températures automnales s'installent et que le chauffage central agressif menacent de faire empirer les frisottis.