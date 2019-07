Le carré long c'est bien joli, surtout quand on sort de chez le coiffeur. Mais après, comment fait-on pour se l'approprier au quotidien ? Bien sûr si vous vous balader cet été 2019 en Californie, il vous sera impossible de ne pas remarquer les jeunes femmes aux ondulations savamment décoiffées. Plutôt logique, si l’on considère que c’est la coiffure estivale idéale et qu’il fait chaud toute l’année à L.A. S’il y a bien une coupe qui incarne parfaitement ce style, c’est le carré long aux ondulations wavy, rendu célèbre par le très talentueux coiffeur styliste, Anh Co Tran.