Quel est le point commun entre Kristen Stewart, Charlize Theron et Saoirse Ronan ? A en juger par le titre de cet article, c'est bien leur coupe de cheveux. Et pour cause, toutes trois ont récemment passé la porte du salon d'Adir Abergel pour repartir avec une toute nouvelle attitude. Et pas n'importe laquelle. On vous parle d'un changement drastique. Et ce n'est ni un bob, ni un lob, ni un blond platine. On vous parle plutôt d'une coupe vraiment courte, une coupe à la garçonne directement inspirée des 90's. Curieuse ? Voici donc un aperçu de ce qui peut-être sera la coupe la plus convoitée de Pinterest, Instagram et Cie.