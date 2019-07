5 coiffures estivales à réaliser sur cheveux afro

Et justement quand on a les cheveux afro , les possibilités de changer de looks sont très nombreuses. Enfin, quand on a le temps et le budget. Entre un c hignon pine-apple , les cheveux lissés, frisés, les nattes, vanilles ou encore les perruques , il y a tellement de styles à essayer qu'on ne sait plus trop où donner de la tête.