10 coupes de cheveux qui vont exploser en 2022

L'année 2021 a été une super année côté cheveux. Les nouvelles coupes tendance ont été légion, et les célébrités, les influenceur·euses et les TikTokers se sont disputé·es les versions les plus cool de ces coiffures. On parle de franges rideau et d'ondulations 70s, en passant par la coupe mulet, sans oublier l'emblématique shag. Mais il semble que 2022 s'annonce tout aussi innovante... et hautement Instagrammable.