Mousse capillaire : le secret pour des cheveux plus volumineux

"Il existe en fait aujourd'hui une très bonne sélection de mousses qui conviennent à la plupart des types de cheveux. Certaines sont légères et idéales pour les cheveux fins , d'autres sont plus nourrissantes pour les cheveux texturés, comme la mousse Awa Volume de Shu Uemura , ou meilleures pour les cheveux bouclés, comme la mousse TECNI.ART Spiral Queen de L'Oréal Professionnel ", a déclaré Ryan. "Sur les cheveux bouclés, la mousse donne une grande définition, de la brillance et du volume, mais sur les cheveux fins, elle ajoute du volume facilement coiffable". Essentiellement, la mousse donne du poids aux cheveux fins, ce qui permet d'obtenir un look luxueux et épais. "Elle permet de 'gonfler' les cheveux de la racine à la pointe", explique Ryan. "Elle donne également de la substance aux cheveux, les rendant plus malléables, ce qui est idéal pour créer des coiffures attachées".