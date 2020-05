Le top 10 des autobronzants pour 2020

Heureusement, il existe un soin beauté qui peut nous sauver : l'autobronzant ! Bien qu'il ne soit pas nouveau sur le marché et qu'il n'a pas toujours bonne réputation, l'autobronzant sera votre meilleur allié. Contrairement aux versions précédentes, la nouvelle génération de mousses, sprays et lotions bronzantes est presque impossible à rater, ne vous rendra pas orange et épargnera même vos draps blancs. Après une seule application, vous serez rayonnant·e - ce qui peut faire des merveilles pour votre humeur , croyez-nous. Après une analyse approfondie du marché et en nous basant sur les critiques de personnes ayant testées les produits, nous avons rassemblé les options les plus appréciées en 2020.