12 Selbstbräuner für sommerliche Vibes im Frühling

Nach inzwischen über einem Jahr der Selbstisolation hast du dich in der Privatsphäre deiner eigenen vier Wände bestimmt schon der einen oder anderen Beauty-Challenge gestellt. Ein DIY-Haarschnitt Eine neue DIY-Haarfarbe ? Haarentfernung im Gesicht , vielleicht sogar ein selbstgestochenes Piercing ? Respekt für deinen Mut, denn nicht alles davon garantiert dir tolle Ergebnisse (und vor allem von dem Piercing würden wir dir eher abraten).Ein DIY-Beauty-Treatment können wir dir aber gar nicht genug empfehlen: die Selbstbräunung. Wenn du von Selbstbräunern in den letzten Jahren eher die Finger gelassen hast – vielleicht wegen traumatischer Self-Tanning-Fails –, überzeugen wir dich jetzt eventuell davon, dem Ganzen doch (noch) eine Chance zu geben. Im Gegensatz zu alten Produkten zaubert dir die neueste Generation an Bronzing-Mousses, -Sprays und -Lotions nämlich keinen karottenfarbenen Teint, sind dazu noch total easy in der Anwendung und hinterlassen keine unschönen Flecken auf deiner (Bett-)Wäsche. (Und hey, jede:r Dermatolog:in würde dir bestätigen, dass Selbstbräuner die hautfreundlichste Bräunungsmethode sind!) Schon nach einer Anwendung schenken dir diese Produkte einen gesunden Glow – und das kann dir gerade im Lockdown ein bisschen Sommerstimmung bescheren. Wir haben dir im Folgenden die bestbewerteten Selbstbräuner zusammengestellt, die das Internet gerade so zu bieten hat. Viel Spaß beim Eincremen!