Haare selber schneiden: Profi-Tipps für alle Haartypen

Das letzte Mal, als ich mir die Haare selbst geschnitten habe, war ich 16. Es waren Sommerferien und mir war sehr langweilig. Also hab ich mir kurzerhand die Küchenschere geholt und schnitt meine langen Haare auf Schulterlänge. Dass das Ergebnis nicht einmal ansatzweise so war, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt hatte, muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Meine Seiten hatten verschiedene Längen und hinten hingen komische Zipfel von den Strähnen. Alles in allem, war mein DIY-Langeweileprojekt kläglich gescheitert und ich bin am nächsten Tag sofort zu meinem Friseur und ließ von ihm meine Fehler korrigieren. Doch da stand ich dann, mit viel zu kurzen Haaren und einer ganze Menge Reue über meine Tat.