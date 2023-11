Es gibt einen Grund dafür, warum auf TikTok vor Kurzem der „Trick“ viral ging, Shampoo gründlich aufzuschäumen , bevor du es in den Haaren verteilst: Die Haare lassen sich so viel effizienter waschen. Um dein Shampoo wirklich zum Schäumen zu bringen, drückst du es in nasse Hände und reibst sie etwa 30 Sekunden lang aneinander. „Dadurch wird das Shampoo gleichmäßig auf der Kopfhaut verteilt“, so Reavey. „Manchmal kann Shampoo nämlich sehr dickflüssig sein, und wenn du es dann nur auf einer Stelle aufträgst, lässt es sich nicht so gut aufschäumen.“ Achte auch darauf, dass deine Haare wirklich klitschnass sind. „Das ist wie beim Geschirrspülen: Je mehr Wasser du nimmst, desto einfacher ist die Reinigung.“