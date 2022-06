Ich habe TikToks Glykolsäure-Hack gegen Schuppen getestet & wow

Ich persönlich schwöre auf das Head & Shoulders Derma x Pro Shampoo (3,95 € via DM), um meine lose Kopfhaut mit nur einer Wäsche wegzuspülen. Wenn ich mich aber so auf TikTok umsehe, bekomme ich den Eindruck, dass wir unsere Kopfhaut immer mehr als Erweiterung unseres Gesichts betrachten – und entsprechend behandeln. Nicht vor allzu langer Zeit gingen zum Beispiel zahlreiche TikTok-Videos viral, in denen sich Leute Mizellenwasser (ja, das Zeug, mit dem du zum Beispiel dein Make-up entfernen kannst) vor dem Shampoo auf die Kopfhaut träufelten. Die These dahinter: Das Mizellenwasser sollte Fett, trockene Haut und Schuppen beseitigen. In meinem Fall klappte das nicht so gut. Trotzdem konnte ich nicht widerstehen, einen neuen TikTok-Hack auszuprobieren: Glykolsäure auf der Kopfhaut – konkret die Glycolic Acid 7% Toning Solution von The Ordinary (9,95 via Flaconi).