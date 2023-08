„Ich habe meine Frisur gefunden“: 6 Frauen über ihren neuen Cut

An den meisten Tagen lasse ich mein Haar lufttrocknen, aber für besondere Anlässe föhne ich es mit dem Hairdresser's Invisible Oil Heat Protectant von Bumble and bumble (12,69 € via Douglas) und einem Keramikföhn mit Diffusor- und Konzentratoraufsätzen. Meine Haare wurden in den letzten zwei Jahren oft gebleicht, deshalb verwende ich viel Olaplex-Spülung und Shampoo. Nach dem Waschen und der Spülung knete ich mein Haar mit einem T-Shirt durch (normale Handtücher sind Frizz-Fabriken) und arbeite ein paar Tropfen Olaplex-Haaröls (22,60 € via Douglas) und einen Pumpstoß Stylingcreme (22,49 € via Douglas) in mein Haar ein.