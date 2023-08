Sorry, aber präventives Botox ist die totale Geldverschwendung

Wir haben also geklärt, dass präventives Botox eine Zeit- und Geldverschwendung ist – so weit, so gut. Wenn Falten aber bereits da sind, lassen sie sich mit Botox durchaus sehr gut behandeln. Gute Kandidat:innen für den Eingriff sind diejenigen, die ihre sichtbaren Falten reduzieren wollen, meint Dr. Harris. „In manchen Fällen tauchen die ersten Falten schon in den späten 20ern auf. Typischerweise sind unsere Patient:innen aber in ihren 30ern oder 40ern.“