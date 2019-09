Anti-Aging-Hype im Test: Was taugt Microneedling wirklich?

Vor kurzem fiel nun auch mir der Dermaroller der Firma Walberg in die Hände und natürlich konnte ich es kaum erwarten mir endlich selbst Nadeln über das Gesicht zu ziehen. Kaum zu Hause fiddelte ich das gute Stück aus der Verpackung und habe es mir erst einmal ausgiebig angeschaut. Tatsächlich sieht es eher aus, wie ein etwas schickeres Folterinstrument. 540 Nadeln von 0,2 Millimeter Länge, platziert auf einer rosafarbenen Rolle. Diese ist wiederum am Ende eines durchsichtigen, ergonomisch geformten Griffes angebracht. Doch, denke ich, das sind hochwertig verarbeitete Schmerzen. Die kleine Schweizer Flagge am Griff beruhigte mich ein wenig, schließlich ist der Alpenstaat bekannt für seine Loyalität. Man sagt ja, dass Menschen eigentlich nicht in der Lage sind, sich selbst Schmerzen zuzufügen – doch es geht hier um Faltenreduzierung, ein frisches Hautbild und meine Neugierde.