Mein „biologisches Alter“ hat meinen Blick auf meine Gesundheit verändert

Dr. Johnson zufolge wurde diese Technologie erst 2013 entwickelt. Wir stehen also noch relativ am Anfang dessen, herauszufinden, was der Test alles für uns tun könnte. Dennoch ist es enorm wertvoll, so viele Informationen wie möglich über deine eigene Gesundheit und dein Wohlbefinden – und ja, vielleicht auch dein Alter – zu bekommen. Obwohl sich die Forschenden und Ärzt:innen vielleicht noch nicht darauf festlegen können, was genau dich biologisch jünger machen könnte, sind sie sich zumindest in den Basics einig: eine ausgewogene Ernährung, regelmäßiger Sport, genug Sonnenlicht, hochwertiger Schlaf, weniger Stress, weniger Alkohol, mehr Gemüse. Ich selbst habe mir vorgenommen, mir bei alldem mehr Mühe zu geben. Und hey, wenn alles gut läuft, löst mein nächster Test zum biologischen Alter vielleicht nicht nochmal so eine Panik in mir aus.