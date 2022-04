Schluss mit Anti-Aging: Lasst uns bitte in Würde altern!

Nicht nur Insider der Beauty-Branche stellen die Anti-Aging-Botschaften in Frage. Diese Woche appellierte Schauspielerin Jamie Lee Curtis auf dem Radically Reframing Aging Summit , „Anti-Aging ein Ende zu setzen“. „Ich bin eine Verfechterin natürlicher Schönheit. Leider kommt es mir aber so vor, als würden alle versuchen, sie auszumerzen“, sagte sie zum Publikum. Aber auch in den sozialen Medien ist die Anti-Aging-Sprache bei jungen Frauen sehr unbeliebt geworden. Im Vergleich zu Instagram, das voller bearbeiteter Bilder ist, kommt TikTok authentischer rüber. In einem viralen Video mit dem Titel: „(DU FÄNGST MIT 25 AN, ZU ALTERN!) Folgt mir für weitere Anti-Aging-Tipps“ bezeichnet TikToker @mattrandon den Alkohol- und Zuckerkonsum als Alterungsbeschleuniger. Das Video erreichte 5,8 Millionen Views und sorgte für viele besorgte Kommentare, in denen zahlreiche TikToker den harschen Ratschlägen widersprachen. In einem Punkt waren sich alle einig: Lasst Frauen bitte altern, ohne ihre Lebensweise in Frage zu stellen.