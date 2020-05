Professorin Holly Grout untersucht dieses Phänomen in ihrem Buch The Force Of Beauty: Transforming French Ideas Of Femininity In The Third Republic . Sie schreibt, dass das erste der legendären französischen Schönheitsinstitute 1895 eröffnet wurde und schnell viele weitere folgten. „Die stetige Zunahme der Zahl der Institute vor dem Krieg musste dem kometenhaften Wachstum nach dem Krieg weichen“, so die Professorin. Dazu stellten diese Institute eine Vielzahl neuer “Spezialist*innen“ ein: Kosmetiker*innen, Masseur*innen und „sogar Ärzt*innen und Chemiker*innen“, schreibt Grout. Die Grenzen zwischen Schönheit, Wissenschaft, Medizin und Gesundheit flossen also ineinander. Heute könnte man das unter dem Begriff Wellness-Industrie zusammenfassen.