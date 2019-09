Heute machen wir uns lustig, wenn Sex Toys nach etwas anderem aussieht, aber Electra zeigt, dass die Interpretationen von Sexspielzeug vergangener Jahrzehnte ziemlich witzig sind. Das Modell der 50er Jahre hat beispielsweise eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Waffel- oder Bügeleisen.Die Äußerlichkeiten mal außer Acht gelassen: Die ehemalige Nutzung von Vibratoren als medizinisches Objekt um Hysterie zu behandeln ist ziemlich komisch. Aber keine Sorge: Auch schon damals wurden Vibratoren auch dafür genutzt, um sich einfach gut da unten zu fühlen. Man muss also nicht an Hysterie, Frigidität oder anderen Krankheiten leiden, um das Nutzen von Vibratoren zu rechtfertigen.Maz ab also für dieses Video, dass uns einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Vibrators gibt!