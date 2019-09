Immer mehr Labels springen auf die so genannte Body Positivity - Bewegung auf, die den modernen Feminismus in weiten Teilen mit prägt. Große Kosmetik-Marken wie Dove setzen schon seit Langem erfolgreich auf Diversität – also auf Models, die nicht dem klassischen Magermodel-Look entsprechen, sondern unterschiedliche Körpertypen repräsentieren.