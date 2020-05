La cellulite n’existe pas : rétrospective d’un complexe inventé

Le professeur Holly Grout explore ce phénomène dans son livre, The Force Of Beauty : Transforming French Ideas Of Femininity In The Third Republic , dans lequel elle écrit que le premier des légendaires instituts de beauté français a ouvert ses portes en 1895, et, rapidement, de nombreux autres ont suivi. "L'augmentation en flèche du nombre d'instituts avant la guerre n'est rien quand on la compare à la croissance fulgurante connue après celle-ci", écrit-elle. De plus, ces instituts ont introduit une variété de nouveaux "spécialistes", employant des esthéticiennes, des masseuses, et "même des médecins et des pharmaciens", écrit Grout. À cette époque, les frontières entre la beauté, la science, la médecine et la santé étaient plutôt minces. Aujourd'hui, on pourrait décrire cela comme l'industrie du bien-être.