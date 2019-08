« Honnêtement, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est à ma cellulite. J'étais là "Oh nan, et j'espère qu'on voit pas ma cellulite !" ou "Rooh peut-être que j'ai oublié de rentrer le ventre". Puis j'ai fini par me dire "Forcément que ces photos ne me mettent pas en valeur, aucunes ne sont prises du bon angle et mon corps n'est pas une put**in de pierre ni un bloc de muscle. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est quand je pense qu'on vit dans un monde où les photos de femmes doivent être retouchées à fond pour être acceptable. Même pour la personne qui est prise en photo. Quand est-ce qu'on va arrêter de rechercher un idéal qui n'existe pas ? »