8 mères geek sur leur rapport à la technologie

Chelsea Maclin, Vice-Présidente du Marketing chez Bumble

Je viens d’avoir un petit garçon, Quinn. Pour l’instant, on essaie de minimiser notre usage de la technologie, ca veut dire qu’on utilise très peu la télévision et nos téléphones quand il est dans les parages. Chez Bumble, on a lancé une fonctionnalité qui permet de snoozer les notifications, ce qui permet aux gens de faire des pauses entre leur utilisation de notre plate-forme. C’est aussi ce que mon mari et moi avons en tête avec Quinn : on veut qu’il fasse un usage responsable de la technologie.Je suis fan de tout ce qui me permet d’optimiser ma journée, surtout depuis que je suis maman. Élargir mon cercle d’amis est aussi quelque chose que j’ai réussi à faire grâce à la technologie, comme par exemple avec Bumble BFF. C'est une plateforme qui permet de se connecter sur Internet, en vue d'échanger ou de se rencontrer en toute amitié, ce qui se fait de plus en plus rare quand on devient mère. C'est important de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose que vous, et de rester inspiré aussi. A ce propos, j'aime aussi beaucoup écouter Spotify pour me mettre dans l'ambiance quand je joue avec mon fils. J'utilise aussi Mint, une app qui m'aide à gérer mon budget.