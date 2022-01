Tumblr Girl, indie sleaze & twee : tout sur les esthétiques 2010 et leur retour

En 2014, Tumblr était le refuge d'un certain type d'adolescentes anxieuses, qui se tournaient vers leur blog pour exprimer publiquement leurs émotions. Par opposition à l'esthétique saturée et sans effort de l'indie sleaze, les Tumblr girls se délectaient de tons et de contenus sombres et lugubres. Marina and the Diamonds, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, The 1975 et Lorde passaient en boucle sur leur tourne-disque ou dans leurs écouteurs.