La chanteuse Grimes a récemment gagné des millions d'une manière peu commode : en vendant des œuvres d'art et de courtes vidéos sous forme de NFT, également appelés jetons non fongibles (non fungible tokens) - et elle n'est pas la seule. Les NFT représentent les droits d'une œuvre d'art numérique ou d'un autre média - et certains pensent qu'ils seront bientôt plus courants que le bitcoin. En réalité, les NFT sont déjà largement répandus : le célèbre influenceur Logan Paul a gagné des millions grâce à eux ; la rappeuse Azealia Banks a vendu une sex tape audio de 25 minutes pour l'équivalent de 18 000 dollars (15 126 euros) ; et Kings of Leon sera le premier groupe à sortir un album sous la forme de NFT. Dans ce dernier cas, en achetant le NFT du groupe, les propriétaires peuvent accéder à des avantages spéciaux tels que des billets pour de futurs concerts, des œuvres audiovisuelles exclusives, etc.