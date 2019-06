Pour ce qui est de stalker sur Instagram, certains vous diront que je suis la meilleure. Vous avez besoin d’un coup de main pour en apprendre davantage sur votre rencard Tinder ? Vous voulez savoir ce qu'il y a de neuf dans la vie de votre ex ? Ne cherchez plus, je suis la personne qu’il vous faut. Mais de tels pouvoirs ne viennent pas sans une certaine dose de responsabilité, et une bonne dose de précaution. Vous trouverez plus bas mes conseils pour mener votre enquête sur Instagram sans vous faire repérer, comme cela a été le cas pour Hailey Baldwin, lorsqu’elle a accidentellement commencé à suivre un compte dédié à Selena Gomez, avant de rapidement se désabonner et envoyer au propriétaire du compte un message pour s’excuser. (Notre cauchemar à tou·te·s.)