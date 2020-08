12 comptes Instagram à suivre pour les meilleurs Reels beauté

Alors que TikTok se retrouve dans la tourmente aux États-Unis, Instagram a lancé son concurrent vidéo de format court qui révolutionne déjà la façon dont nous utilisons l'application. Avec Reels , les utilisateurs peuvent créer des clips vidéos de 15 secondes au moyen de filtres et de bandes audio, puis les partager avec des utilisateurs qui ne les suivent peut-être pas encore. Les influenceu·r·ses sautent déjà sur ce trésor de créativité (et de visibilité) et partage toujours plus de vidéos - et, selon Instagram, les transformations make-up sont de loin les plus populaires.