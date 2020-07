TikTok ou Reels ? On fait le point sur la nouvelle fonctionnalité Instagram

Pour utiliser Reels, il vous suffit de cliquer sur le petit appareil photo en haut à gauche - comme si vous vouliez faire une Story. Vous avez ensuite le choix entre Direct, Story ou Reels. Si vous choisissez cette dernière, une petite barre de menu s'ouvrira sur la gauche. Après avoir enregistré votre vidéo, vous pouvez ajouter de la musique, changer la vitesse (si vous voulez accélérer ou ralentir votre vidéo), sélectionner des effets (filtres), régler un retardateur (si vous souhaitez vous filmer de loin par exemple, vous avez le temps de vous placer avant que la vidéo ne commence) et utilisez l'option aligner pour faire un montage entre deux vidéos ou des effets d'optiques. Vous pouvez ensuite ajouter du texte (soit pour toute la période de la vidéo ou uniquement pour quelques secondes), des GIF, des emojis ou dessiner quelque chose. Lorsque vous avez terminé, vous avez la possibilité d'ajouter une légende comprenant des hashtags (comme si vous publiez un post) et de sélectionner une couverture pour avoir une jolie image de présentation avant la publication. Dans la dernière étape, vous pouvez décider si votre vidéo doit également être incluse dans votre fil d'actualité - et pas seulement dans la section Explorer.