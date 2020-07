Wie funktioniert Reels & wie unterscheidet es sich von TikTok?

Vielleicht hast du davon gehört, dass Reels vor ein paar Wochen in Indien durchstartete, nachdem TikTok dort verboten wurde. Und selbst wenn diese Nachricht an dir vorbeigegangen ist, ist dir Reels sicher längst ein Begriff – wahrscheinlich bist du über es gestolpert, als du das letzte Mal eine Insta-Story aufnehmen wolltest. Die neue Video-Funktion wird gerade in Deutschland, Frankreich, Brasilien und eben auch Indien getestet und ab August soll sie dann auch in den USA verfügbar sein.