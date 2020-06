Nach der Veröffentlichung der Erklärung von TikTok wandte sich Refinery29 an mehrere TikToker*innen, die am 19. Mai am Blackout teilgenommen hatten. Mecca Verdell ( @mecca.morphosis ), eine 22-jährige TikTokerin, die während des Blackouts durch ihr Slam-Gedicht populär wurde, hält die Entschuldigung von TikTok für den ersten Schritt in die richtige Richtung. „Die Sache ist die: Jedes Medium wird ein Spiegelbild der Menschen sein, die es geschaffen haben“, meint sie. „Es geht nur darum, was man zulässt, ignoriert und wogegen man ignorant ist. TikTok hat also definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das Unternehmen hat sich darüber informiert, was wir brauchen und spendet jetzt Geld an Organisationen, die Schwarze Leben/Schwarze User*innen schützen.