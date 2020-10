Auf TikTok kriegst du Geld dafür, Brands schlechtzumachen – das steckt dahinter

Das Konzept war dabei eigentlich denkbar einfach und ließ sich in einem knackigen Spruch zusammenfassen: „Kill Brands, Get Paid“ – also „töte Brands, werde dafür bezahlt“. Auf der Website dazu wurde das etwas konkreter formuliert: „Wir sponsern den Sturz neun übler Brands und bezahlen, wer sich unserem Kampf anschließt.“ Für jede dieser Firmen gab es dort spezielle Audio-Tracks zum Download, die in den TikTok-Videos verwendet werden sollten; Popsongs, deren Lyrics den Brands entsprechend angepasst wurden. So wurde Billy Joels We Didn’t Start The Fire für das Modelabel Fashion Nova umgeschrieben und hörte sich dann so an: „We didn’t pay designers. We just stole the dresses and took all the credit“ – auf Deutsch: „Wir haben die Designer*innen nicht bezahlt, sondern die Kleider gestohlen und als unsere ausgegeben.“