“Kill Brands, Get Paid” : quand les influenceurs sont payés pour lyncher les marques

Le site web du projet affiche bien en évidence l'essentiel : "Kill Brands, Get Paid" (faites la peau aux marques contre rémunération) et explique que MSCHF "sponsorise le démantèlement de neuf marques malveillantes et nous rémunérons toutes celles et ceux qui se joignent à la lutte". Le site web propose également des pistes audio pour chaque marque, des hits de TikTok avec des paroles révisées qui détaillent les façons dont les marques sont "malveillantes". Pour Fashion Nova, "We Didn't Start the Fire" de Billy Joel a été réécrite ainsi : We didn't pay designers. We just stole the dresses and took all the credit. (On n'a pas payé les créateurs. On leur vole juste leurs robes et on s'attribue tout le mérite).